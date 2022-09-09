Для оформления кредита на недвижимость планируется использовать Единую биометрическую систему.

Для оформления кредита на недвижимость планируется использоватьЕдиную биометрическую систему.В последнее время в связи с дестабилизацией мировойэкономики и повышением уровня инфляции эксперты рекомендуют гражданамзадуматься о сбережении денежных средств. К примеру, сохранять нажитое можнопутем их вложения в акции, облигации или фондовые паи. Однако одним из самыхпопулярных способов в России является покупка недвижимости.Разумеется, далеко не всем по карману приобрести дом иликвартиру сразу, поэтому специалисты призывают россиян пользоваться ипотекой.Благо, в нашей стране сегодня действует большое количество кредитных программ,поэтому при желании можно найти наиболее выгодные условия.Оформить ипотеку в России можно будет по новому способу.Соответствующую программу запустят уже в следующем году. Как сообщает портал"Дом.РФ", речь идет о возможности получения кредита на недвижимость спомощью биометрии.Отмечается, что первая сделка по новой системе будетпроведена до конца 2022 года между Институтом развития и Банком ДОМ.РФ. Стороныпри оформлении ипотеки используют Единую биометрическую систему.ЕБС – это цифровая платформа, позволяющая определить данныечеловека при помощи его биометрии. В системе используются программыраспознавания лица и голоса. Проект создан при поддержке Центробанка РФ.