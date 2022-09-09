Они добиваются завершения строительства своих домов.

Обманутые дольщики ЖК «Дуброва-парк 2» записали видеообращение к Владимиру Путину. Они добиваются завершения строительства домов, в которые вложили кредиты и сбережения.Владимирцы подробно рассказали о текущем положении дел на объектах. Горожане в очередной раз выступили против выплаты компенсаций.«Семьи находятся на грани отчаяния», - пожаловались они Президенту РФ.Ранее горожанам предложили получить выплату компенсаций, обещая, что доли будут выкуплены по рыночной цене. В этом случае люди могли бы приобрести другое жильё. Однако у дольщиков нет уверенности в том, что на ограниченном владимирском рынке, где ценник на квартиры регулярно растёт, за те же деньги можно найти аналогичные квадратные метры. Кроме того, компенсации явно не покроют расходы на проценты, выплаченные по ипотеке.Напомним, что 6 сентября во время прямой линии с участием врио губернатора прозвучала информация о том, что власти ждут решения суда по иску о банкротстве компаний застройщика Игоря Другова. Вероятно, ожидается истечение моратория на банкротство юрлиц.«Оснований думать, что многоэтажки достроят у нас нет. План не исполняется. Никаких особых работ не ведётся. Доверия стало еще меньше», – подчеркнул глава региона.