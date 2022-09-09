Они добиваются завершения строительства своих домов.

Обманутые дольщики ЖК «Дуброва-парк 2» записали видеообращение к Владимиру Путину. Они добиваются завершения строительства домов, в которые вложили кредиты и сбережения.Владимирцы подробно рассказали о текущем положении дел на объектах. Горожане в очередной раз выступили против выплаты компенсаций.«Семьи находятся на грани отчаяния», - пожаловались они Президенту РФ.Ранее горожанам предложили получить выплату компенсаций, обещая, что доли будут выкуплены по рыночной цене. В этом случае люди могли бы приобрести другое жильё. Однако у дольщиков нет уверенности в том, что на ограниченном владимирском рынке, где ценник на квартиры регулярно растёт, за те же деньги можно найти аналогичные квадратные метры.Напомним, что 6 сентября во время прямой линии с участием врио губернатора прозвучала информация о том, что власти ждут решения суда по иску о банкротстве компаний застройщика Игоря Другова. Вероятно, ожидается истечение моратория на банкротство юрлиц.«Оснований думать, что многоэтажки достроят у нас нет. План не исполняется. Никаких особых работ не ведётся. Доверия стало еще меньше», – подчеркнул глава региона.