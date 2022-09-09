Сольная музыкальная карьера Витаса началась в декабре 2000 года, когда появилась Опера №2. Тогда его необычная манера исполнения фальцетом – высоким головным регистром – вызвала интерес публики и принесла популярность. Но в последнее время его практически не слышно. О причинах в эксклюзивном интервью Дни.ру рассказал бессменный продюсер артиста Сергей Пудовкин.

Сольная музыкальная карьера Витаса началась в декабре 2000 года, когда появилась "Опера №2". Тогда его необычная манера исполнения фальцетом – высоким головным регистром – вызвала интерес публики и принесла популярность. Но в последнее время его практически не слышно. О причинах в эксклюзивном интервью "Дни.ру" рассказал бессменный продюсер артиста Сергей Пудовкин.По словам продюсера, в России его подопечный – это уже "ретро". "Зато в Китае он, что называется, "горячий пирожок", – уверяет Пудовкин. – В России бы, наверное, он пел, если бы не обстоятельства личного характера. По объективным причинам Витас пока не может тут выступать. Хотя мы эту ситуацию уже локализовали. Специально замечу: из России окончательно мы не ушли, просто выступления тут поставил на паузу, массовые мероприятия с участием Витаса невозможны пока". Подробности, впрочем, Пудовкин не стал раскрывать."Сегодня Витас ориентирован преимущественно на азиатский рынок, который все очень быстро потребляет, – пояснил Пудовкин. – Китайская аудитория кардинально отличается от российской, ей постоянно надо давать что-то новое".Сделал продюсер и неожиданное признание. "Мало кто знает, но в Китае уже почти два года работает голографическое изображение Витаса, – шокировал Пудовкин. – Это 3D-инсталляция, похожая на то, что сегодня используется в телепроекте "Аватар" на НТВ. И этот аватар Витаса поет сегодня на крупнейших площадках Поднебесной. Это полноценные концертные программы со старыми и новыми песнями. Словом, Витас был, есть и будет. Просто немного в другом качестве".