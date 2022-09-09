9 сентября во Владимирской области началось голосование на досрочных выборах Губернатора и в органы...

9 сентября во Владимирской области началось голосование на досрочных выборах Губернатора и в органы местного самоуправления. Открылись 982 избирательных участка, три из них – в местах временного нахождения избирателей: Областной клинической больнице, больнице скорой медицинской помощи города Владимира и центральной городской больнице города Коврова.В течение трёх дней – 9, 10 и 11 сентября – жители региона смогут отдать свой голос за одного из пяти кандидатов на пост Губернатора. Информация о них размещена на сайте областной избирательной комиссии в разделе «Выборы и референдумы».Также во Владимирской области завершаются 35 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в которых принимают участие 445 кандидатов. 11 сентября после закрытия всех избирательных участков в 20:00 начнется подсчёт голосов.Глава региона Александр Авдеев вместе с супругой в первый день голосования исполнил свой гражданский долг на участке, расположенном в средней общеобразовательной школе в селе Сновицы Суздальского района.«Выборы – это про доверие и про будущее. Приняв участие в голосовании, приняв решение, человек выбирает, как область будет развиваться в будущем. И в зависимости от результатов, мы поймём, насколько консолидировано общество, насколько жители доверяют выбранному курсу или требуются перемены. И невозможно это сделать без доверия. Если избиратель доверяет кандидату, то голосование это покажет», – прокомментировал Александр Авдеев.Он также оценил ход прошедшей избирательной кампании. Она прошла спокойно, без конфликтов. «Все кандидаты переживают за будущее области. Это покажут результаты голосования. Последнее слово за избирателями», – отметил глава региона.Отметим, что на 452 избирательных участках, где могут проголосовать более 70 процентов избирателей региона, а также во всех 23 территориальных избирательных комиссиях установлены камеры видеонаблюдения с непрерывной видеотрансляцией. Происходящее на участках в онлайн-режиме транслируется в центре по наблюдению за выборами, который открылся во Владимирском филиале РАНХиГС. Остальные участки оборудованы средствами видеофиксации. Обзор видеокамер охватывает зоны выдачи бюллетеней, урны для голосования, места подсчёта голосов избирателей, сейфы, где хранятся бюллетени, увеличенные формы протоколов.Найти свой участок для голосования помогут специальные цифровые сервисы на сайте облизбиркома и ЦИК России. Там же можно проверить факт подачи заявления о голосовании по месту нахождения, узнать о результатах выборов.Телефонная горячая линия облизбиркома – +7 (4922) 52 37 02 – будет работать все три дня голосования с 08:00 до 20:00, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.