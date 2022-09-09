Они находятся в аварийном состоянии и превратились в свалки и места обитания бомжей.

Во Владимирской области общественники требуют ограничить доступ людей к 50 заброшенным зданиям. Они находятся в аварийном состоянии и превратились в свалки и места обитания бомжей.«От жителей Владимира поступило несколько сигналов. Они сообщили, что дети лазают по сгоревшим, разваливающимся домам. Двери открыты, окна открыты – заходи, кто хочешь. А это опасно», – рассказала член регионального штаба Общероссийского народного фронта Алена Бойкова.Активисты осмотрели ряд ветхих объектов. В их списке дома № 17 на улице Батурина и № 20 на улице Ватутина, а также военный городок во Владимире.На бывшей территории танкового полка в открытом доступе находятся ангары. С потолка свисает арматура, на полу разбросано битое стекло, доски с гвоздями. Раз за разом сюда пробираются дети, но пока обходится без травм.Сейчас безопасность таких сооружений не обеспечена. «Фронтовики» уверены, что их необходимо законсервировать и контролировать состояние конструкций.Перечень всех выявленных опасных «заброшек» передан в прокуратуру для принятия мер.