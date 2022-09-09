Во Владимире подвели итоги конкурса-фестиваля на звание самой красивой деревни региона. Обладателем гран-при и премии в 200 тысяч рублей стало село Гришино Гороховецкого района. В 90-е годы его

Во Владимире подвели итоги конкурса-фестиваля на звание самой красивой деревни региона. Обладателем гран-при и премии в 200 тысяч рублей стало село Гришино Гороховецкого района. В 90-е годы его жители начали массово уезжать, и в итоге территория опустела. Власти подчеркивают, что участие в конкурсе помогло возродить село. Вячеслав Картухин, зам. председателя Заксобрания области В этом году