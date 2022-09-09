Яркие события ко Дню города пройдут в Измайловском парке, Лианозовском, Бабушкинском, сквере по Олонецкому проезду, ландшафтном парке Митино, парке 50-летия Октября, парке Ангарские пруды, парке искусств Музеон и других.

Яркие событияко Дню города пройдут в Измайловском парке, Лианозовском, Бабушкинском, сквере по Олонецкомупроезду, ландшафтном парке "Митино", парке 50-летия Октября, парке "Ангарскиепруды", парке искусств "Музеон" и других.10 и 11 сентября Москва будет отмечать 875-летие. День города в столице – это всегда яркий и незабываемый праздник, однако в прошлом году он проходил достаточно скромно из-за пандемии. В 2022 году это событие снова отметят масштабно.При составлении программы праздника учитывались мнения участников проекта "", большинство из которых проголосовало за разнообразные события в столичных парках. Всего 22 парка подготовили мероприятия ко Дню города – театральные постановки, концерты, ярмарки..."В дни празднования 875-летия Москвы горожан и тех, кто решил провести выходные в столице, будут ждать самые разные события. Только в парках пройдет больше 100 мероприятий", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, треть этих событий – это театральные постановки.Так, в саду "Эрмитаж" в субботу, 10 сентября, состоится масштабный театральный фестиваль под открытым небом. Среди участников – например, Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Московский драматический театр имени Пушкина, театры "Новая опера", "Школа современной пьесы", "Балет Москва".В Гончарном парке можно будет посетить концерт, на котором прозвучат аранжировки популярных песен о Москве, выступят барабанщики, струнный квартет и ансамбль народных инструментов. Воронцовский парк будет ждать юных горожан и гостей столицы на детский спектакль.Джаз и рок-н-ролл будет играть в парке "Красная Пресня". Кстати, там накануне открылась фотовыставка "Москва будущего глазами художников", где представлены рекламные открытки, выпущенные более 100 лет назад кондитерской фабрикой товарищества "Эйнем" (ныне – "Красный Октябрь"), с видами Москвы.Кавер-группы выступят в парке "Кузьминки", а в саду имени Баумана (на сцене "Ракушка") – различные коллективы и солисты. В "Сокольниках" откроется ярмарка хлебопекарных и кондитерских изделий. Там можно будет продегустировать продукцию, принять участие в мастер-классах и конкурсах.Подробная информация о мероприятиях в честь Дня города в Москве можно ознакомиться на сайте .