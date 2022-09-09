Сегодня, 9 сентября, около 10 утра на путепроводе, соединяющим Северную и Южную части Коврова вновь...

Сегодня, 9 сентября, около 10 утра на путепроводе, соединяющим Северную и Южную части Коврова вновь произошло ДТП, которое блокировало движение на Павловском мосту. Водитель ГАЗели, игнорируя габаритные ограничители, попытался проехать.В результате автомобиль застрял в «воротах», перегородив движение. Въезд на мост с Северной части города был перекрыт около получаса. Чтобы спасти грузовик из железного плена, потребовалась помощь спасателей.Благодаря умелым действиям спасателей и работников службы эвакуации движение на путепроводе было восстановлено, рассказало издание «Город Ковров».Фото: www.gorodkovrov.ru/