Съемочные группы ГТРК Владимир работают сразу на нескольких избирательных участках. Мы получили...

Съемочные группы ГТРК "Владимир" работают сразу на нескольких избирательных участках.Мы получили первые кадры с участка в здании ВлГУ на Октябрьском проспекте.На этом участке, в частности, будут голосовать владимирцы, которые имеют серьезные проблемы со зрением. Первые желающие голосовать пришли прямо к открытию участка.Напомним, что одним из первых на досрочных выборах Губернатора Владимирской области проголосовал Александр Авдеев. На участке, расположенном в средней общеобразовательной школе в селе Сновицы Суздальского района.На 452 избирательных участках, где могут проголосовать более 70 процентов избирателей региона, а также во всех 23 территориальных избирательных комиссиях установлены камеры видеонаблюдения с непрерывной видеотрансляцией. Происходящее на участках в онлайн-режиме транслируется в центре по наблюдению за выборами, который открылся во Владимирском филиале РАНХиГС. Остальные участки оборудованы средствами видеофиксации. Обзор видеокамер охватывает зоны выдачи бюллетеней, урны для голосования, места подсчёта голосов избирателей, сейфы, где хранятся бюллетени, увеличенные формы протоколов.Найти свой участок для голосования помогут специальные цифровые сервисы на сайте облизбиркома и ЦИК России. Там же можно проверить факт подачи заявления о голосовании по месту нахождения, узнать о результатах выборов.Телефонная горячая линия облизбиркома – +7 (4922) 52 37 02 – будет работать все три дня голосования с 08:00 до 20:00