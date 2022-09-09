10 сентября в центре Владимира пройдет полумарафон «Золотые ворота-2022», цены на участие в котором шокировали жителей города. Некоторые из них резко высказались об этом в соцсетях. «У меня нет

10 сентября в центре Владимира пройдет полумарафон «Золотые ворота-2022», цены на участие в котором шокировали жителей города. Некоторые из них резко высказались об этом в соцсетях. «У меня нет слов. Чтобы мой ребенок поучаствовал и пробежал в городском полумарафоне дистанция 300 м вокруг Золотых ворот – взнос 1400р. Возраст от 4 до 7 лет. Чем