В эту субботу во Владимире в шестой раз пройдет полумарафон Золотые ворота - спортивный праздник...

В эту субботу во Владимире в шестой раз пройдет полумарафон "Золотые ворота" - спортивный праздник для всех возрастов. На время проведения забегов - с 7 утра до 16.00 от площади Фрунзе до Студеной горы будет перекрыто движение автомобилей. Первые забеги стартуют в 9 утра от Театральной площади.Марат Мангушев, начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Владимира:- По традиции, у нас будет проведено 5 забегов, плюс еще один у нас будет забег от Сбербанка для детишек. Традиционно - 300 метров, 600 метров, 3 километра, 10 километров и 21.1 км.Организатор марафона - администрация города Владимира. В этом году зарегистрировались почти две тысячи спортсменов из 31 региона страны - в три раза больше, чем в прошлом году. Призовой фонд - 150 тысяч рублей, но вне зависимости от места, каждый бегун получит в награду памятную медаль. Для участников и гостей спортивного праздника в центре города будут организованы парковочные места и ячейки для хранения личных вещей. Целый день будут работать бесплатные интерактивные площадки: детский клуб, где на время забега родители могут оставить своих детей под присмотром аниматоров, фотозоны, так же запланированы музыкальные выступления, будет организована полевая кухня и раздача горячего чая.Наталья Волгина, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, чемпион России, четырехкратный победитель владимирского полумарафона:- Это, действительно, стал праздник. Всем он понравился. И трасса по старому городу - она на самом деле очень сложная. И даже, когда я в первый раз побежала, я немножко испытала не то что шок - удивление, от того что, действительно, ее сложно бежать.