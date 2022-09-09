К своим 14-ти годам он пережил сотни тяжелейших эпилептических приступов и операцию на мозге,...

К своим 14-ти годам он пережил сотни тяжелейших эпилептических приступов и операцию на мозге, которая прошла не совсем успешно. После нее владимирец Даниил Боров не может ходить и говорить. Мальчику предстоит повторная операция, а после - продолжительный и очень дорогой курс реабилитации. И подарить Дане шанс на нормальную жизнь можете именно вы, зрители нашего канала.- Это Даня. Здесь ему 6 месяцев. Собачка у нас была - Лексус...Свой первый судорожный приступ Даня пережил за месяц до этого видео. Педиатр тогда уверил маму - ничего серьезного. Улыбчивый активный ребенок. Но в год у Дани вновь закатились глаза, затряслись ноги и руки. Приступ не прекращался, купировать его смогли только в реанимации. Обследования, врачи, лекарства. Окончательный диагноз удалось поставить только в 2014-м - генетический анализ показал, у Даниила редкое врожденное заболевание, поражающее головной мозг.Оксана Борова, мама Даниила:- С шести лет у нас резкое ухудшение, приступы стали увеличиваться, стали чаще, тяжелее, мы перепробовали все лечение, но ничего ему не помогает, врачи сказали, лечение ему не поможет.Приступы стали влиять на развитие. Учиться в простой школе Даня не смог, занимался дома. Много путешествовал, рисовал, любил фильмы про космос. На снимках Даня чаще всего - в обнимку с братом Богданом. Он его лучший друг. И важнейшая поддержка сейчас. Год назад количество эпилептических приступов резко выросло до 70 в сутки. Даниилу стало тяжело ходить, страдала память. Врачебный консилиум центра нейрохирургии имени Бурденко предложил семье операцию. Сложнейшую, рискованную. Но мама понимала, без операции у ее ребенка нет будущего.Оксана Борова, мама Даниила:- Операция прошла не очень удачно. Во время операции начался отек мозга. До этого он ходил сам, все. Ходил, разговаривал. Сейчас он молчит. Не разговаривает, правая сторона парализована.Мальчику совсем скоро предстоит еще одна операция. Она должна окончательно избавить Даниила от приступов. А вот поставить мальчика на ноги, вернуть речь и надежду на полноценную жизнь может только продолжительная специализированная реабилитация, которую необходимо начать как можно раньше.Оксана Борова, мама Даниила:- Веселый очень мальчик, любит всех. Добрый. Да, Дань? Сестричку очень свою младшую любит, нянчит ее. Одной ручкой ее обнимает, спать укладывает, игрушки ей дает. Обещал ей косички заплетать. И вот надеемся, что после реабилитации он восстановится и исполнит свое обещание.Сутки реабилитации стоят почти 30 тысяч. В курсе 21 день. Дане понадобится не менее 5 таких курсов. Огромные деньги. В семье Боровых растут еще двое детей. Работать может только папа. Вместе с Русфондом мы объявляем сбор помощи Дане. Достаточно отправить смс со словом "ДЕТИ" и любую сумму. Например, "ДЕТИ 100" на номер 5542. Сумма спишется с вашего мобильного. Перевод можно сделать и в приложении Русфонда. Надежду на нормальную жизнь подарить Дане можете именно вы.Кристина Иванова, Семен Карпов. “Вести-Владимир"