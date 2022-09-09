Одним из первых на свой избирательный участок сегодня пришел председатель Законодательного Собрания...

Одним из первых на свой избирательный участок сегодня пришел председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселев.Глава регионального парламента проголосовал по месту жительства на одном из избирательных участков в средней школе № 46 областного центра. Председатель Законодательного Собрания отметил: у любого человека, который приходит голосовать, есть чувство сопричастности к решению серьезных задач государства. Выборы губернатора- важнейшее событие для всей Владимирской области. От нашего общего выбора зависит развитие не только области, но и всей страны. Отметим, глав субъектов федерации сегодня выбирают 15 российских регионов, в том числе и Владимирская область.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:– Сегодня первый день голосования. Конечно, очень важно придти на избирательный участок и отдать свой голос за того кандидата, которому наши граждане доверяют. Это очень важно, ведь если человек не приходит на избирательный участок, он фактически делегирует свои права другим людям, которые пришли на избирательный участок.