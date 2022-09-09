9 сентября Центр общественного наблюдения за досрочными выборами Губернатора посетили...

9 сентября Центр общественного наблюдения за досрочными выборами Губернатора посетили Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова и начальник Управления защиты социальных и культурных прав аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ Сергей Андрианов.Сергей Андрианов, представитель Уполномоченного по правам человека в РФ:- По поручению Уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой сегодня мы посетили несколько избирательных участков. В том числе проследили за ходом голосования в СИЗО и психоневрологическом интернате, где людям тяжелее самостоятельно реализовать свои права. Были и на других избирательных участках. Ни одной жалобы не поступило.Представитель омбудсмена оценил организацию выборов в регионе положительно. В центре общественного наблюдения он самостоятельно отследил участок, на который ранее приходил для проверки, рассказали в пресс-службе областной администрации.Людмила Романова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области:- Традиционно в дни голосования я провожу мониторинг соблюдения избирательных прав граждан. Сейчас самая активная фаза и мониторинга, и избирательного процесса. Мы заехали посмотреть, как ведётся работа в штабе общественного наблюдения.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области