Они приурочены ко Всемирному дню первой помощи и 155-летию этой общероссийской общественной...

Они приурочены ко Всемирному дню первой помощи и 155-летию этой общероссийской общественной организации.Сразу в нескольких аудиториях Владимирского филиала РАНХиГС прошли занятия. Сначала теория. Потом практика. Студенты узнали, как правильно оказать помощь до приезда медиков. Сотрудники Российского Красного Креста рассказали, на что обратить внимание, если человек без сознания, а также научили останавливать кровотечение. Полученные знания участники мастер-классов отработали в том числе и на специальных манекенах.Ольга Осокина, заместитель директора департамента региональной политики Владимирской области:– Возможно, мы все работаем ради того, чтобы кто-то из нас здесь в зале находящийся спас может быть одного ребенка. Даже, если это случится только один раз и вся наша работа сегодня сведется только к этому счастливому случаю- это уже огромная победа.