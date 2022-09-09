Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II стал новым монархом после ее смерти 8 сентября.

Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз стал новым монархом Соединенного Королевства после того, как его мать умерла в четверг в возрасте 96 лет. Самому Чарльзу в ноябре исполнится 74 года, он самый пожилой из наследников, когда-либо восходивших на британский престол. Титул принца Уэльского - прямого преемника царствующего короля или королевы - был дарован ему в трехлетнем возрасте, однако еще в 2011 году он стал первым в британской истории наследником монарха, ожидающим короны больше 60 лет.После внезапной смерти матери Чарльз Филип Артур Джордж из династии Виндзоров должен был определить, под каким из этих четырех имен он будет править Соединенным Королевством. Наследник был вправе назвать себя Филипом I в честь отца (принца-консорта герцога Эдинбургского Филипа) или Георгом VII - в память о деде Георге VI (1895-1952) и прадеде Георге V (1865-1936). Однако, принимая решение, он последовал примеру матери, у постели которой провел ее последние часы. В отличие от предшественников, она не стала менять имя, которое носила перед тем, как сесть на трон в возрасте 25 лет. Поэтому для подданных принц Чарльз тоже так и остался Чарльзом, но теперь уже с положенным ему в новом качестве порядковым номером.Однако в России он превратился в Карла III, поскольку в отечественной историографии именно так принято называть британских королей, носивших то же имя и царствовавших в XVII веке. Английское имя Чарльз соответствует Карлу так же, как Джордж - Георгу, Джеймс - Якову, а Элизабет - Елизавете. Карл (Чарльз) I (1600-1649) был казнен в Лондоне по решению парламента после Английской революции, в результате которой страна на 11 лет осталась без короля, а правление осуществлял лорд-протектор Оливер Кромвель (1599-1658). После смерти Кромвеля-старшего и недолгого периода правления его сына Ричарда (1626-1712) династия Стюартов вернулась на британский престол в лице Карла II (1630-1685) - старшего сына и наследника обезглавленного монарха. За четверть века правления он заработал себе прозвище Веселый Король, так как после многолетнего изгнания уделял развлечениям намного больше внимания, чем политике.Принц Чарльз стал королем в момент смерти матери, так как традиция не допускает, чтобы в стране не было монарха, однако до его коронации пройдет еще несколько месяцев. При этом в течение суток после смерти Елизаветы II в Сент-Джеймсском дворце должен собраться особый совет, члены которого официально объявят, что на британский престол взошел новый правитель. В состав Совета престолонаследия входят премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, лишь во вторник занявшая этот пост, главы Минфина, МИД и МВД королевства, члены Тайного совета - совещательного органа при британском монархе, который состоит из членов королевской семьи, лорд-мэра Лондона, а также верховных комиссаров (послов), представляющих в Соединенном Королевстве Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Ямайку и десяток других стран, главой которых по-прежнему формально является британский монарх.Пышная церемония коронации состоится лишь после окончания траура по королеве, и точной даты пока нет. Члены королевской семьи будут носить траур дольше подданных, которых ждут 10 дней общенациональной скорби с кульминацией в виде похорон монарха, в день которых будет объявлен выходной. Сама Елизавета II была коронована лишь на следующий год после смерти отца, что может повториться и на этот раз. Между ее вступлением на престол и коронацией прошло целых 16 месяцев. В 50-е годы прошлого века траур соблюдался дольше, а планирование и подготовка церемонии в недавно пережившей разрушительную войну стране требовали больше времени. Получение титула принца Уэльского первенцем короля принцем Уильямом также остается делом будущего.Супруга Чарльза Камилла уже сменила титул герцогини Корнуоллской на королеву-консорта. Ясности по поводу ее статуса не было вплоть до начала февраля этого года, когда Елизавета II в официальном обращении к подданным объявила, что хочет, чтобы к спутнице жизни ее старшего сына обращались "Ваше Величество", когда "для этого придет время". Супруга британского короля по традиции должна получать титул королевы-консорта и именоваться Ее Величеством, однако для второй жены Чарльза ситуация долго обещала быть иной. Внебрачная связь наследника с Камиллой Паркер-Боулз разрушила его первый брак с принцессой Дианой в 1992 году. Британская публика много лет не могла простить произошедшее ни самому принцу Уэльскому, ни его новой избраннице, которая изменяла с принцем своему первому мужу. Когда же Чарльз после долгих колебаний женился на ней в 2005 году, Букингемский дворец распространил заявление о том, что новоиспеченной герцогине Корнуоллской "необходимо будет использовать титул Ее Королевского Высочества принцессы-консорта, когда принц Уэльский взойдет на трон". Хотя наследник Елизаветы II публично выражал разочарование таким решением, королева многие годы не предпринимала по этому поводу никаких шагов, только недавно позволив себе широкий жест.Обозреватели британских СМИ называли тогда поступок Ее Величества "экстраординарным и очень щедрым", связывая его с тем, что за прошедшие годы имидж герцогини значительно улучшился. Из коварной разлучницы, которую британская публика не была готова принять в качестве королевы, она постепенно превратилась в надежную опору престола. 75-летняя Камилла входит в число немногих членов монаршей фамилии, активно участвующих в общественной жизни, и покровительствует различным благотворительным организациям, уделяя особое внимание проблеме насилия против женщин. Ее супруг давно посвятил себя защите окружающей среды и привлечению внимания к проблеме изменения климата на планете, однако также покровительствует множеству благотворительных организаций, которые ежегодно привлекают пожертвования более чем на £100 млн.Несмотря на образ защитника природы, филантропа и гуманиста, который новый монарх создавал себе последние несколько десятилетий, среди британцев он далеко не так популярен, как его мать. Британские политические обозреватели давно указывали на то, что новому королю будет непросто сохранять привлекательность и романтический ореол монархии у себя на родине, где хватает сторонников республиканского строя. По данным СМИ королевства, наследник престола уже давно хочет, чтобы королевская семья сжалась до десятка человек, что помогло бы обезопасить институт монархии от претензий общественности и новых скандалов. Последним из них стала громкая история с младшим братом Его Величества принцем Эндрю, который был обвинен в изнасиловании, лишился десятка почетных воинских званий, права быть патроном каких-либо организаций и не может больше использовать титул Его Королевского Высочества.Сообщается, что Карл III планирует лишить привилегий второстепенных членов монаршей фамилии, которые до сих пор получают содержание или имеют государственную охрану. Среди них и дочери принца Эндрю, и принц Майкл Кентский, которого газеты недавно обвинили в попытках нажиться на своем статусе. Частью начавшегося процесса стало и недавнее отлучение от "фирмы" (так называл свое семейство покойный муж Елизаветы II) принца Гарри и его супруги - американки Меган Маркл, которая в ответ обвинила родственников мужа в расизме.С концом елизаветинской эпохи в самом королевстве и далеко за его пределами задаются вопросом о том, на что будет похож период правления Карла III, который принадлежит к семье долгожителей и вполне может провести на троне еще 20 лет. Как отмечает телеканал Sky News, новому королю, который семь десятилетий готовился к своей новой роли, придется принять много сложных решений. Следовать по стопам матери, став добрым дедушкой для всей нации, или выработать собственный узнаваемый стиль? Держать свое мнение по актуальным вопросам при себе или продолжать высказывать его в новом статусе, который накладывает гораздо больше ответственности? И не попытаться ли повлиять на процесс принятия политических решений, когда дело касается таких принципиальных для нового короля вопросов, как, например, вред от использования ископаемого топлива?Елизавета II модернизировала британскую монархию, поставив во главу угла идею служения народам Соединенного Королевства и стран Содружества наций. Королевская семья стала намного более открытой как в смысле финансовой прозрачности, так и в личностном плане, когда случайный турист порой мог столкнуться с Ее Величеством на тихой улице, не говоря уже о тысячах встреч членов монаршей фамилии с простыми британцами в ходе самых разнообразных мероприятий. Время покажет, что нового сможет привнести в жизнь страны новый монарх, за спиной которого всегда будет стоять тень "народной королевы".