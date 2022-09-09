Как правило, коммунальные службы проверяют в квартире только газовые счетчики.

Как правило, коммунальные службы проверяют в квартире только газовые счетчики.Сегодня редко можно встретить на пороге квартиры сотрудниковкоммунальных служб или управляющей компании. В цифровую эпоху большинствопроцедур делается в электронном виде. Однако иногда может нагрянуть проверка.Как реагировать на непрошенных гостей, объяснили в столичном комплексе городскогохозяйства.Прежде всего, нужно понимать, что необходимость в срочнойпроверке, действительно, может возникнуть. Чаще всего коммунальщики обращаютвнимание на состояние инженерных конструкций, ведь только профессиональнымвзглядом можно оценить, нет ли рисков аварии в системах водо– и газоснабжения.Меж тем, даже о внеочередных проверках коммунальные службыобязаны сообщать, используя доступные каналы связи. Как минимум, это нужно,чтобы дверь в квартиру было кому открыть.Что вообще имеют право проверять коммунальные службы? Какправило, речь идет только о счетчиках газа. Счетчики электричества обычноустановлены в подъездах, поэтому доступ в квартиру не нужен. Что касаетсясчетчиков воды, то у них есть сроки проверки, определенных в техническойдокументации. Собственник сам может выбрать удобное время.Соответственно, если к вам просятся с проверкой счетчиковводы или электроэнергии, то такого сотрудника можно не пускать домой. О ЧПследует сообщить в компетентные органы. Газовые счетчики обычно проверят раз вгод.Не стоит забывать, что плановые коммунальные проверкибесплатны. Если вам навязывают дополнительные услуги или пытаются продать новоеоборудование, значит вы имеете дело с мошенниками. Не впускайте их в квартиру!Кстати, даже настоящего сотрудника коммунальных служб или УК можно не впуститьв дом, но в этом случае лучше согласовать новое время проверки.