Как правило, коммунальные службы проверяют в квартире только газовые счетчики.
Как правило, коммунальные службы проверяют в квартире только газовые счетчики.
Сегодня редко можно встретить на пороге квартиры сотрудников
коммунальных служб или управляющей компании. В цифровую эпоху большинство
процедур делается в электронном виде. Однако иногда может нагрянуть проверка.
Как реагировать на непрошенных гостей, объяснили в столичном комплексе городского
хозяйства.
Прежде всего, нужно понимать, что необходимость в срочной
проверке, действительно, может возникнуть. Чаще всего коммунальщики обращают
внимание на состояние инженерных конструкций, ведь только профессиональным
взглядом можно оценить, нет ли рисков аварии в системах водо– и газоснабжения.
Меж тем, даже о внеочередных проверках коммунальные службы
обязаны сообщать, используя доступные каналы связи. Как минимум, это нужно,
чтобы дверь в квартиру было кому открыть.
Что вообще имеют право проверять коммунальные службы? Как
правило, речь идет только о счетчиках газа. Счетчики электричества обычно
установлены в подъездах, поэтому доступ в квартиру не нужен. Что касается
счетчиков воды, то у них есть сроки проверки, определенных в технической
документации. Собственник сам может выбрать удобное время.
Соответственно, если к вам просятся с проверкой счетчиков
воды или электроэнергии, то такого сотрудника можно не пускать домой. О ЧП
следует сообщить в компетентные органы. Газовые счетчики обычно проверят раз в
год.
Не стоит забывать, что плановые коммунальные проверки
бесплатны. Если вам навязывают дополнительные услуги или пытаются продать новое
оборудование, значит вы имеете дело с мошенниками. Не впускайте их в квартиру!
Кстати, даже настоящего сотрудника коммунальных служб или УК можно не впустить
в дом, но в этом случае лучше согласовать новое время проверки.