Заместителем прокурора Петушинского района утверждено обвинительное заключение в отношении жителя...

Заместителем прокурора Петушинского района утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Кирова в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.Установлено, что в июле 2022 обвиняемый, подыскивая себе работу, нашел в сети Интернет предложение о возможности заработка за перевозку определенного груза. Необходимо было забрать «товар» на территории Московского региона, перевезти его в Кировскую область, где расфасовать на более мелкие партии. А затеем разложить в тайники. За все это предложили 100 тыс рублей плюс транспортные расходы.Понимая, что речь идет о наркотиках, обвиняемый согласился, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Через Интернет он получил ссылку с указанием координат у Покрова и забрал из тайника "товар". Далее его преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Владимирской области. Машина злоумышленника была остановлена сотрудниками полиции, изъято наркотическое средство «мефедрон» массой более 3 кг.Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.Фото https://www.pxfuel.com/