Управление Росреестра по Москве больше не будет регистрировать микродоли.

Управление Росреестра по Москве больше не будет регистрировать микродоли.С сентября 2022 года в России начал действовать закон, согласно которому устанавливается минимальная площадь жилого помещения, которое может находиться в собственности. Авторы закона уверены, что такие меры помогут бороться с "резиновыми" квартирами. Также закон поможет россиянам уберечь себя от действий черных риелторов и незаконных сделок.Также закон поможет упростить процесс признания микродолей малозначительными. Заявителям не надо будет доказывать, что микродоля меньше шести квадратов непригодна к проживанию.Речь идет о долях менее шести квадратных метров в квартирах, которые раньше можно было выделить в отдельную долю. Об этом сообщили в столичном Росреестре.Заместитель руководителя ведомства Мария Макарова рассказала, что во время рассмотрения документов людям будут выдавать бумаги с отказами в выделении такой доли. Даже договор купли-продажи и заверенные нотариусом бумаги больше не будут иметь под собой силу, если речь идет о такой микродоле. Все подобные сделки по покупке или продажи микродолей автоматически аннулируются в соответствии с законом. Меры улучшат положения многих россиян, которым раньше приходилось доказывать свои права на комфортные условия проживания.