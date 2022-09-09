Представляем вашему вниманию второй трейлер и основной постер эпической экшн-драмы «Сердце пармы»,...

Представляем вашему вниманию второй трейлер и основной постер эпической экшн-драмы «Сердце пармы», совместного проекта компаний Star Media, «Профит» и телеканала «Россия 1», при поддержке Фонда кино.Главный герой проходит путь от ребенка, пережившего нападение врага и смерть отца в жестокой бойне, - до юноши, испытывающего отвращение к жестокости и насилию. От молодого князя, талантливого переговорщика, ищущего компромиссы во имя объединения разрозненных земель, - до хитроумного и беспощадного к врагам воина. Любовь к красавице-язычнице Тиче ставит Михана перед выбором всей жизни – чувство или долг.В «Сердце пармы» - масштабной экранизации знаменитого романа одного из самых читаемых российских писателей Алексея Иванова снимались Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Елена Панова, Роза Хайруллина и Илья Маланин.Режиссер проекта - Антон Мегердичев, известный зрителю по блокбастеру «Движение вверх».Алексей Иванов, автор романа «Сердце пармы», высоко оценил экранизацию: «Просторный, фактурный, беспощадно красивый фильм, наполненный движением народов, людскими страстями и могуществом природы. Его тайна не в сюжете, а в устройстве самой жизни, когда человеческие драмы нерасторжимо сплетены с характером дикой земли, с волей упрямых богов, с борьбой против неумолимой судьбы. Это яркое кино. Это большое и умное кино. Это прорыв к новому национальному эпосу, дерзко рассказанному языком XXI века».Картина «Сердце пармы» выйдет в кинотеатрах страны 6 октября и обещает стать главным кинособытием года.