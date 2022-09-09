Секрет успеха от сенатора Совета Федерации Ольги Хохловой. Во Владимирском филиале РАНХиГС прошла...

Секрет успеха от сенатора Совета Федерации Ольги Хохловой. Во Владимирском филиале РАНХиГС прошла встреча со студентами в рамках проекта "Конструктор успеха".Какие процедуры проходят до принятия закона? И какие изменения произошли в социальной политике? - на вопросы любознательных студентов отвечает Ольга Хохлова. Темы - от патриотизма до семьи. Эти важные понятия неразделимы, уверена сенатор.Ольга Хохлова, член комитета по социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания РФ:– Начинается все с семьи. Если ты любишь свою семью, свою малую родину, это уже патриотизм. Там нельзя никак отделить Отечество. Мы давно говорили, что нужен закон по молодежной политике и все пойдет. Вот закон есть - в декабре 20-го года принят федеральный закон. Но сам он не заработает, если не будет инициативы со стороны молодых людей.Инициатива у владимирских студентов есть - встречу с Ольгой Хохловой ждали, пересматривали интервью, готовили вопросы. Проект "Конструктор успеха" стартовал почти год назад. Гостями стали глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, заместитель председателя Следственного комитета Александр Федоров, депутат Государственной Думы Алексей Говырин, управляющий владимирским отделением ПАО Сбербанк Виталий Дорошенко и другие. Проект дарит ценные знания для профессионального и личностного роста - в этом на своем опыте убедился Иван Листратов, студент третьего курса.Иван Листратов, студент 3 курса факультета права Владимирского филиала РАНХиГС:– Я учусь на факультете права, очень люблю свою сферу и, разумеется, хочу связать свою дальнейшую жизнь со сферой закона. Без сомнений, такие встречи, такие мероприятия очень важны для подготовки будущих специалистов, которые будут достойно служить своему региону, своей стране.Обучаясь во Владимирском филиале Президентской академии, студенты не только получают знания, но и обогащаются духовно, что способствует их личностному росту.Эти встречи, уверены в филиале РАНХИГС, вдохновят ребят на собственные свершения и помогут собрать свой конструктор успеха.Мария Городская, Илья Хлудов."Вести-Владимир"