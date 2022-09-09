Глава города Владимира Андрей Шохин и председатель ЗС Владимир Киселев прокомментировали «6 каналу» вероятность того, что они могут стать сенатором, оставить свою должность и покинуть

Глава города Владимира Андрей Шохин и председатель ЗС Владимир Киселев прокомментировали «6 каналу» вероятность того, что они могут стать сенатором, оставить свою должность и покинуть областной центр. По словам Шохина, он еще не задумывался об этом и все зависит от решения главы области. В данный момент самое главное – чтобы выборы прошли хорошо, отметил глава