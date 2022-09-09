Область сегодня посетил сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека Сергей Андрианов. Он...

Область сегодня посетил сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека Сергей Андрианов.Он проверил соблюдение избирательных прав граждан в регионе. Посетил несколько избирательных участков, в том числе в СИЗО и в школе № 8, где голосуют незрячие избиратели. Побывал в штабе общественных наблюдателей, где получил личный аккаунт с доступом к видеотрансляции голосования. Сергей Андрианов лично убедился в прозрачности выборов.Сергей Андрианов, начальник Управления защиты социальных и культурных прав аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ:– Ни одной жалобы нам не поступило и Слава Богу. Мы оцениваем, что соблюдению избирательных прав граждан, соблюдению избирательного законодательства в области придается большое значение, видно. В том числе почему мы посетили штаб... мы проверили, посмотрели, где мы были там все зафиксировано, как мы пришли, посмотрели, что на участке творится. Общую оценку мы делаем "положительную".В РАНХиГС, в центре общественного наблюдения - стена с видеотрансляциями с избирательных участков. Камеры переключается каждые 20 секунд. Это позволяет оценить обстановку во всем регионе. Эта система наблюдения охватывает 70% избирательных участков. На остальных камеры, которые записывают видео на внутреннюю память в круглосуточном режиме. Также в штабе к услугам наблюдателей 10 компьютеров.Анатолий Аннин, председатель Общественной Палаты Владимирской области:– Две камеры на каждом участке позволяют видеть места, где размещены сейфы с бюллетенями, место, где находится комиссия, наблюдатели и урна для голосования. Таким образом, есть возможность оценивать обстановку в режиме реального времени.Галина Мизелева, руководитель Штаба общественного наблюдения:– Это работа она позволяет нам в режиме онлайн снимать некоторые проблемные ситуации, которые не являются очевидными нарушениями, но не создают уверенности и спокойствия в том, что все происходит правильно..