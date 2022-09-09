Уже завершено возведение коробки здания и кровли. Началось утепление фасада.

Строительство инфекционного корпуса Областной клинической больницы во Владимире идёт по графику. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Уже завершено возведение коробки здания и кровли. Началось утепление фасада. Ведутся внутренние работы. Черновая отделка выполнена полностью. Подрядчик приступил к финишной, а также к прокладке коммуникаций внутри здания. На объекте трудятся 220 человек.Как уточнил директор ГБУ «Облстройзаказчик» Дмитрий Грибов, строители полностью обеспечены всеми материалами. Задержек с поставками нет.Напомним, что недавно на завершение возведения ковидария региону выделили 1,3 млрд рублей.