Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области и оперативниками города Владимира задержаны...

Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области и оперативниками города Владимира задержаны подозреваемые в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.32-летний местный житель вместе с 33-летней супругой организовывал во владимирских парках оптовые тайники. Делая вид, что выгуливают собаку. По месту жительства задержанных и в тайниках нашлисвыше 960 граммов запрещённых веществ. Также обнаружены упаковочные материалы и весы для фасовки наркотиков, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области. В отношении оптовых наркокурьеров СУ УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело.Далее задержали 35-летнего жителя Собинского района и двоих 19-летних жителей Ковровского района и Владимира, которые пытались забрать оптовые закладки с наркотиками из уже раскрытых тайников. По каждому факту СУ УМВД России по г. Владимиру возбуждены уголовные дела.Все фигуранты заключены под стражу.Фото https://www.pxfuel.com/