Всего доверчивые владимирцы лишились более 3 млн рублей.

Во Владимире осудили мошенников, обманывавших стариков с компенсациями за покупку БАДов. Банда состояла из жителей Подмосковья - мужчины и двух женщин. Об этом рассказали в Октябрьском районном суде Владимира.Аферисты выдавали себя за сотрудников единой организации, уполномоченной на выплату денег за ранее купленные потерпевшими биологически активные добавки. Они звонили пенсионерам и заставляли переводить свои сбережения на счета злоумышленников.В распоряжении преступников была информация об абонентских номерах и реквизитах банковских карт пожилых граждан. Всего доверчивые владимирцы лишились более 3 млн рублей. Одна из потерпевших перевела 2,2 млн рублей.Подсудимые признаны виновными. Вся банда отправится в тюрьму. Мужчина проведёт на зоне 6 лет, а женщины - 4,5, с отсрочкой исполнения наказания до достижения её ребенком 14-ти лет, и два года условно.