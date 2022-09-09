Глава города Владимира Андрей Шохин проголосовал в Дворце Детского Юношеского Творчества. Сегодня...

Глава города Владимира Андрей Шохин проголосовал в Дворце Детского Юношеского Творчества. Сегодня утром гимн России там исполнили вживую участники детской студии "Ювента".– Славься Отечество наше свободное!Андрей Шохин отметил, что несмотря на рабочий день и ранний час на избирательном участке уже много горожан и подчеркнул, что рассчитывает на то, что в течение трех ближайших дней люди будут активно принимать участие в выборах губернатора области.Андрей Шохин, глава города Владимира:– Надо участвовать в голосовании, надо принимать эту гражданскую позицию. Каждый должен отдать свой голос, выбрать любого кандидата, которого он считает достойным и прийти, отдать ему голос. Я надеюсь, что все пройдет хорошо, выборы состоятся и у нас будет избран губернатор Владимирской области.