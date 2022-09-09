Его отремонтировали за 37 миллионов рублей.

В Гусь-Хрустальном 8 сентября около школы искусств имени М.А. Балакирева открыли парк после капитальной реконструкции. Об этом сообщил депутат Государственной думы Игорь Игошин.Когда-то этот парк был местом притяжения горожан, однако с годами он обветшал. Жители не хотели терять площадку и добились того, что её внесли в федеральную программу «Комфортная городская среда». В итоге на её реконструкцию выделили 37 миллионов рублей.Теперь в парке имеется сцена, скамейки, мощеные дорожки и дизайнерская разбивка зон отдыха., председателем Совета народных депутатов Николаем Балахиным и городскими депутатами приложили немало сил, чтобы и здание школы искусств, и парк возле него были модернизированы. Думаю, что гусевчане и гости города будут довольны.Также он отметил, что в 2023 году в Гусь-Хрустальном будут реконструировать площадь Свободы.