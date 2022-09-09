Прокуратурой Камешковского района установлено, что организацией с февраля 2021 по май 2022 года с...

Прокуратурой Камешковского района установлено, что организацией с февраля 2021 по май 2022 года с местным жителем ежемесячно заключался договор на работу сторожем в цехе деревообработки.На протяжении полутора лет он выполнял одну и ту же работу, получал заработную плату, что свидетельствует о наличии трудовых отношений, отмечает прокуратура. При этом трудовой договор с ним не заключался, что позволило учреждению не оплачивать ему больничные и отпуск.В отношении руководителя филиала ГАУ ВО «Владлесхоз» возбуждено дело об административном правонарушении - заключении гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения. Виновное лицо оштрафовано на 30 тыс. рублей.Кроме того, прокурором в интересах гражданина в Камешковский районный суд направлено исковое заявление с требованиями о признании отработанного периода времени трудовыми отношениями, взыскании компенсации за неиспользованный отпуск и морального вреда.Заявление прокурора находится на рассмотрении.Фото https://www.pxfuel.com/