Об этом сообщили в соцсетях очевидцы. Дым был виден проезжающим мимо автомобилистам. По уточненным...

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы. Дым был виден проезжающим мимо автомобилистам.По уточненным данным, в Александровском районе возгорание произошло в заброшенном здании бывшего учебного заведения для будущих рабочих ткацкой фабрики.Здание было построено в начале 20 века, изначально там был обычный жилой дом. Здесь проходили партийные собрания. А затем здание переоборудовали под училище."Неэксплуатируемое строение, пожар ликвидирован, пострадавших нет", сообщили "Вестям" в пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com/