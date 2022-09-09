Об этом сообщили в соцсетях очевидцы. Дым был виден проезжающим мимо автомобилистам.
По уточненным...
Об этом сообщили в соцсетях очевидцы. Дым был виден проезжающим мимо автомобилистам.
По уточненным данным, в Александровском районе возгорание произошло в заброшенном здании бывшего учебного заведения для будущих рабочих ткацкой фабрики.
Здание было построено в начале 20 века, изначально там был обычный жилой дом. Здесь проходили партийные собрания. А затем здание переоборудовали под училище.
"Неэксплуатируемое строение, пожар ликвидирован, пострадавших нет", сообщили "Вестям" в пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Фото https://www.pxfuel.com/