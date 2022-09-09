Ранее местные жители жаловались на острую нехватку спортивных объектов.

В Киржаче стартовало строительство долгожданного мини-стадиона. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Ранее местные жители жаловались на острую нехватку спортивных объектов – так называемого «сухого ФОКа». Спортзалов для тренировок нет. Нет и площадки, где в тёплое время года могли бы играть учащиеся школы №3.На днях дело сдвинулось. Появился инвестор, готовый построить объект до 4 ноября. Строители возведут футбольное поле с искусственным покрытием и ограждением, современные беговые дорожки, а также площадку для игры в волейбол и баскетбол.