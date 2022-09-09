В Коврове на улице Абельмана произошла авария, в результате которой погибла девушка и пострадали двое парней. Об этом 8 сентября рассказали в пресс-службе региональной полиции. По

В Коврове на улице Абельмана произошла авария, в результате которой погибла девушка и пострадали двое парней. Об этом 8 сентября рассказали в пресс-службе региональной полиции. По предварительной информации, столкнулись «ВАЗ» и «Рено». От удара отечественную машину откинуло в сторону и она врезалась в столб. В результате аварии погибла 21-летняя девушка, находившаяся в «ВАЗе». Вместе с