Осужденный обжаловал приговор, но апелляционная инстанция оставила его в силе.

В Коврове уклониста от службы в армии оштрафовали на 150 тысяч рублей. Об этом рассказали в городском суде.В 2017 году Р.С. Тулов встал на воинский учет. Из-за учёбы ему сразу же предоставили отсрочку от прохождения службы по призыву. После окончания срока он вновь прошёл медкомиссию в военкомате. Новобранца признали годным. Однако с целью уклонения от призыва, он систематически не являлся по врученным ему повесткам.На парня завели уголовное дело. На суде он не признал свою вину, заявив, что не согласен с решением медиков о годности к тому, чтобы маршировать на плацу с АК-74. В итоге парня оштрафовали на 150 тысяч рублей.Осужденный обжаловал приговор, но апелляционная инстанция оставила его в силе.