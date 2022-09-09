Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.

Утром 9 сентября в Коврове произошло ДТП, из-за которого оказался заблокирован проезд по Павловскому мосту. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.Водитель «Газели», не замечая ограничений по габаритам, попытался проехать по путепроводу. В результате машина застряла. Грузовик перегородил дорогу. Въезд оказался недоступен примерно на 30 минут. Вытаскивать машину из «плена» приезжали спасатели.На текущий момент движение по объекту возобновлено.