По акции #ВыбираемВместе2022 участники онлайн-голосования могут стать счастливыми обладателями одного из ста автомобилей или получить от трех до десяти тысяч баллов на покупки.

По акции #ВыбираемВместе2022 участники онлайн-голосования могут стать счастливыми обладателями одного из ста автомобилей или получить от трех до десяти тысяч баллов на покупки.В пятницу, 9 сентября в 8:00 начались выборы муниципальныхдепутатов Москвы. Избирательный процесс продлится три дня. Проголосовать научастках можно будет до 20:00 9, 10 и 11 сентября. Кроме того, в российскойстолице действует система дистанционного электронного голосования.Отдать голос за своего кандидата москвичи могут, не выходяиз дома. Для участия в ДЭГ потребуется лишь смартфон или компьютер. Участвоватьв онлайн-голосовании могут граждане, достигшие совершеннолетия и оформившиеполную учетную запись на портале mos.ru.Электронного голосование открылось также в 8:00 9 сентября.Принять участие в дистанционных выборах можно до 20:00 11 сентября. Выбиратьмуниципальных депутатов на сей раз будут все москвичи, кроме жителей районаЩукино. В ТиНАО голосование состоится только в Троицке. В остальных районахокруга полномочия народных избранников еще не истекли.Напомним, что система онлайн-голосования хорошо себязарекомендовала еще на прошлогодних выборах в Государственную Думу РФ. В этомгоду в ДЭГ появились нововведения, упрощающие избирательный процесс как дляграждан, так и для комиссий.По мнению экспертов, дистанционная система обладает высокимуровнем защиты. Более того, все проходящая через цифровую платформу информациянадежно шифруется. Ключи дешифрования вчера были разделены в Мосгоризбиркоме.К слову, среди участников электронного голосования будутразыграны призы в рамках столичной программы "Миллион призов". Поакции #ВыбираемВместе2022 москвичи могут стать счастливыми обладателями одногоиз ста автомобилей или получить от трех до десяти тысяч баллов, которые покурсу "один балл – один рубль" можно потратить на покупки вмагазинах, походы в кафе или посещение театров.