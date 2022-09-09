Избирательная комиссия Владимирской области огласила итоги первого дня голосования. По состоянию на...

Избирательная комиссия Владимирской области огласила итоги первого дня голосования. По состоянию на 20.00 на досрочных выборах Губернатора Владимирской области проголосовало 122232 избирателя или 11,21 %. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области.На 452 избирательных участках, где голосуют более 70 процентов избирателей региона, установлены камеры видеонаблюдения с непрерывной видеотрансляцией, остальные участки оборудованы средствами видеофиксации. Благодаря работе центра общественного наблюдения удалось оперативно разрешить спорные моменты, возникшие на избирательных участках. Жалоб на нарушения в Избирательную комиссию Владимирской области не поступало.Более 900 участков региона открыли свои двери в 8:00. Голосование началось с исполнения государственного гимна. Наблюдать за ходом выборов, по данным избиркома, назначены более полутора тысяч человек: 1160 наблюдателей назначены кандидатами, 388 человек направила региональная Общественная палата, 1 наблюдатель назначен региональным отделением политический партии, он будет работать на муниципальных выборах в Ковровском районе.Кроме того, на базе РАНХиГС во Владимире открылся центр общественного наблюдения. Здесь же установлена стена видеонаблюдения. Прийти и посмотреть, как проходит голосование на том или ином участке может любой желающий.Выборы продлятся до 11 сентября включительно.