Так одной из первых проголосовала Надежда Туманова, главный врач областного перинатального...

Так одной из первых проголосовала Надежда Туманова, главный врач областного перинатального центра.Надежда Туманова, главный врач областного перинатального центра:– Для меня это очень важно отдать свой гражданский, общественный и просто человеческий долг, сходить на выборы и проголосовать. Ждем прежде всего развития для будущего не только в нашей профессии акушерство и гинекология, но и во всем здравоохранении, во всей социальной сфере.Главный врач областного перинатального центра проголосовала на своем участке по месту жительства- во Владимирском экономико-технологическом колледже. По словам Надежды Тумановой, право выбора- важнейшее для каждого человека и важно реализовать его. А вот другой известный владимирец, легенда мирового спорта Юрий Королев, девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР отдал свой голос на своем избирательном участке в 36-ой школе Владимира. По словам прославленного спортсмена, Владимирской области сейчас очень нужен сильный губернатор, который сможет значительно улучшить качество жизни обычных граждан.Юрий Королев, заслуженный мастер спорта СССР, девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике:– Я сделал свой выбор. Я считаю в первую очередь инфраструктуру надо города и области поднимать, это же губернатор, не только во Владимире, но и других городах районных.