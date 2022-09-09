Напомним, накануне, 8 сентября, около 6 вечера в Александровском районе на Двориковском шоссе...

Напомним, накануне, 8 сентября, около 6 вечера в Александровском районе на Двориковском шоссе произошло ДТП.По предварительным данным, столкнулись иномарка и отечественный автомобиль, перегородив проезжую часть. Движение было затруднено. В сторону Александрова сформировалась пробка.Стало известно, что в результате ДТП 39-летнюю женщину-водителя за рулем отечественной легковушки госпитализировали. Также в этом автомобиле пострадали две пассажирки – девушка 1993 года рождения и 8-летняя девочка.Фото AlexAutoLive | Александров