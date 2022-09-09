Кредитные организации подняли предельный возраст оформляющих ипотеку граждан на пять лет.

Кредитные организации подняли предельный возраст оформляющих ипотеку граждан на пять лет.В России банки пытаются увеличить количество клиентов, оформляющих ипотеку. Например, они увеличивают максимальный возраст заемщиков. Теперь в некоторых банках оформить ипотеку могут граждане, достигшие 70-75-летнего возраста. То есть предельный возраст был повышен сразу на пять лет.Кстати, за восемь месяцев этого года доля граждан, которые приобрели недвижимость в ипотеку и при этом получают в основном лишь пенсию, возросла на 9% в нашей стране, если сравнивать с тем же периодом 2021-го. На это обратила внимание заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.Директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков рассказал, что оформляют ипотеку в России в основном две категории граждан: те, кому от 25 до 40 лет, и те, кому от 45 до 60-ти. При этом некоторым желающим оформить жилищный кредит более чем на 20 лет отказывают из-за возраста. Например, лишь на два десятилетия может оформить ипотеку платежеспособный 45-летний житель страны.Ранее сообщалось о том, что в России введут новый способ оформления ипотеки. Для заключения таких сделок якобы хотят использовать Единую биометрическую систему. Подробнее об этом "Дни.ру".