Заместителем Вязниковского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение по нарушению...

Заместителем Вязниковского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение по нарушению правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.Установлено, что мужчина в середине июня 2022 года в вечернее время ехал на автомашине марки «Лада Приора» по одной из улиц Вязников. Отвлекшись, он не увидел переходившего проезжую часть пешехода. В результате наезда пострадавший скончался, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Мужчина в содеянном раскаялся, вину в совершенном преступлении признал полностью, добровольно возместил причиненный моральный вред.Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.Уголовное дело направлено в Вязниковский городской суд.Фото https://www.pxfuel.com/