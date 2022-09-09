На свой избирательный участок, расположенный в школе №46, он пришел одним из первых.

Владимир Киселев проголосовал на выборах губернатора Владимирской области. На свой избирательный участок, расположенный в школе №46, он пришел одним из первых.«Как и у любого человека, который приходит голосовать, у меня есть чувство причастности к решению серьезных государственных задач. Выборы губернатора – одна из важнейших тем. Сегодня первый день голосования. Очень важно прийти и отдать свой голос за того претендента, которому наши граждане доверяют, ведь, если человек не приходит на избирательный участок, он делегирует свои права другим людям», – подчеркнул спикер регионального парламента.Напомним, что выборы проходят в течение трёх дней с 9 по 11 сентября. В списках избиратели увидят фамилии пяти кандидатов.