Ранее приговором Ковровского городского суда Владимирской области Тулов Р.С. был признан виновным в...

Ранее приговором Ковровского городского суда Владимирской области Тулов Р.С. был признан виновным в уклонении от призыва.Было установлено, что решениями призывной комиссии в 2017 году он был поставлен на воинский учет. Тогда же была дана отсрочка от прохождения военной службы по призыву, поскольку он обучался на очной форме. После окончания отсрочки Тулов Р.С. прошел все необходимые мероприятия и медицинское освидетельствование в военном комиссариате по городу Коврову. И решением призывной комиссии был признан годным к военной службе с незначительными ограничениями.Однако систематически не являлся по врученным ему повесткам. А на суде свою вину в совершении не признал, выражал несогласие с решением медицинской комиссии, заявил, что считает себя негодным к несению службы. Суд в Коврове назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.Осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке, просил его отменить. Но судом апелляционной инстанции приговор в части квалификации преступления, вида и размера наказания оставлен без изменения.Фото https://www.pxfuel.com/