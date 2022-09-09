Интересно, что стоимость футболиста по данным Transfermarkt оценивается в 75 тысяч евро.

Владимирское «Торпедо» усилилось легионером из Беларуси Александром Булычевым. Накануне в России закрылось трансферное окно, на финише которого наш клуб получил разрешение от FIFA заявить нового полузащитника.Он родился в 1999 году в Витебске. Ранее выступал за команды из Солигорска, Витебска, ФК «Городея», минский «Энергетик-БГУ» и брестское «Динамо». Интересно, что стоимость футболиста по данным Transfermarkt оценивается в 75 тысяч евро. Владимирцам новичок достался бесплатно. Контракт заключён на год.К слову, уже завтра чёрно-белые играют на выезде со второй командой московского «Торпедо». Возможно, Александр дебютирует за владимирский клуб уже в этом матче.