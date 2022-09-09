Штраф составил 30 тысяч рублей.

В Камешкове сторожу ГАУ ВО «Владлесхоз» полтора года не оплачивали больничные и отпуска. Восстановлением трудовых прав мужчины занялась местная прокуратура.С февраля 2021 по май 2022 года с местным жителем ежемесячно заключался договор ГПХ, по которому он охранял цех деревообработки.«Он получал зарплату, что свидетельствует о наличии трудовых отношений. Однако трудовой договор не был подписан, что позволило учреждению не оплачивать больничные и отпуск», - установили в ведомстве.На лесхоз завели дело. Организацию оштрафовали на 30 тысяч рублей.«Прокурором направлен иск о признании отработанного периода времени трудовыми отношениями, взыскании компенсации за неиспользованный отпуск и морального вреда», - подчеркнули в надзорном органе.Суд пока не состоялся.