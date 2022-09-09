Приговор в законную силу пока не вступил.

Во Владимире два строителя получили по 16 лет тюрьмы за убийство работодателя. Об этом рассказали во Владимирском облсуде.Днём 19 июля 2020 года 24-летний парень задумал поквитаться со своим начальником из-за невыплаты части зарплаты. В подельники он взял 33-летнего товарища. Оба приехали на разборку к месту работы будущей жертвы.«В ходе конфликта завязалась драка. Обвиняемые нанесли потерпевшему несколько ударов кирпичом и металлической трубой по голове. Обиженный сотрудник взял электрический удлинитель и задушил пострадавшего. От полученных травм 48-летний мужчина скончался на месте происшествия. В целях сокрытия следов преступления душегубы достали плёнку и обернули в неё тело, после чего выбросили труп в овраг, расположенный возле места трагедии», - ранее в Следственном комитете.После убийства подсудимые похитили перфоратор и сумку с деньгами и мобильным телефоном. Во время процесса фигуранты не признали вину, заявив, что причинённые ими телесные повреждения не могли повлечь смерть потерпевшего. От кражи злоумышленники также открестились.Однако доказательств собрано достаточно. В итоге оба получили по 16 лет тюрьмы. С учётом того, что за рецидивистами числились непогашенные судимости, им увеличили срок. Одному - на год, второму - на два. Судья также удовлетворил иск брата погибшего, который требовал с каждого из подельников по 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.Приговор в законную силу пока не вступил.