Он развернут на базе РАНХиГС.
В филиале РАНХиГС развернут Штаб общественного наблюдения за выборами губернатора. В академии установлена стена видеонаблюдения.
На мониторы выводится изображение с камер, которые расположены на 452 избирательных участках. Общественной палатой подготовлены 388 наблюдателей, которые проследят за соблюдением законности при голосовании.
Общественным наблюдателем может стать любой желающий. Необходимо подать заявку в Общественную палату. После её одобрения, предъявив паспорт, человек сможет прийти в ВУЗ и следить за ходом выборов.
Они принимаются с 8 по 10 сентября по электронной почте [email protected]
Бланк можно скачать .