В горадминистрации предупреждают, что ухудшение погоды влечет риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ, создает предпосылки для роста числа пожаров и ДТП.

Во Владимире ожидаются заморозки до -2 градусов Цельсия. Об этом со ссылкой на Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает Управление гражданской защиты города.Во Владимире и по области 9-11 сентября ночью и в утренние часы местами ожидаются заморозки от 0 до - 2 градусов.В горадминистрации предупреждают, что ухудшение погоды влечет риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ, создает предпосылки для роста числа пожаров и ДТП.