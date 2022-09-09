Продажей запрещённых веществ занималась семейная пара.

Во Владимирской области задержаны пять человек, занимавшихся сбытом крупных партий «синтетики». Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе регионального УМВД.Во Владимире 32-летний мужчина вместе с 33-летней женой организовывал в городских парках оптовые тайники с запрещёнными веществами. С целью конспирации супруги брали с собой собаку, делая вид, что выгуливают животное.«В результате у них изъято более 960 граммов наркотиков. Обнаружены предметы, предназначенные для фасовки «товара», - уточнили в полиции.При дальнейшей отработке цепочки задержаны 35-летний житель Собинского района и двое 19-летних подростков из Ковровского района и Владимира. Они пытались забрать «клады», зарытые семейной парой.На наркодилеров завели уголовные дела. Всех фигурантов заключили под стражу. Сотрудники МВД отрабатывают каналы приобретения наркотиков.