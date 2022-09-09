С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 159985 владимирцев.

Во Владимирской области на 9 сентября выявлено 412 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 142 человек. Ещё 54 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 44 - в Ковровском, 13 - в Петушинском, 27 - в Кольчугинском, 14 - в Александровском, 5 - в Юрьев-Польском, 49 - в Гусь-Хрустальном, 2 - в Судогодском, 3 - в Собинском, 12 - в Киржачском, 8 - в Камешковском, 9 - в Гороховецком, 10 - в Меленковском, 5 - в Вязниковском, 3 - в Суздальском и 3 - в Селивановском районах, а также 9 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 159985 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 43391 заболевший во Владимире, 18716 - в Ковровском районе и 17586 - в округе Муром.